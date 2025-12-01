Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier couture étui à couverts Aux pépites Luxeuil-les-Bains

Atelier couture étui à couverts Aux pépites Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.

Atelier couture étui à couverts

Aux pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Sur réservation.   .

Aux pépites 18 Rue Carnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 64 91 58 

English : Atelier couture étui à couverts

German : Atelier couture étui à couverts

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier couture étui à couverts Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)