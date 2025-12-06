Atelier Couture Exprime ta créativité ! Mimbaste

Atelier Couture Exprime ta créativité !

Envie de créer tes propres vêtements et accessoires ? Rejoins Evelyne pour apprendre les bases et perfectionner tes compétences ! Que tu sois débutant.e ou confirmé.e, viens partager un moment convivial et repars avec tes créations uniques.

Want to create your own clothes and accessories? Join Evelyne to learn the basics and perfect your skills! Whether you’re a beginner or an expert, come and share a convivial moment and leave with your own unique creations.

