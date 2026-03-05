Atelier Couture Exprime ta créativité ! Mimbaste

Atelier Couture Exprime ta créativité !

1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Viens créer ton propre Sac à Vrac lors de notre atelier de couture !

Le tissu sera 100% recyclé, récupéré de la brocante et à l’issue de cet atelier repars avec ton sac réutilisable fait main et unique. Animé par notre couturière Lucile et en partenariat avec le SIETOM de Chalosse.

1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Atelier Couture Exprime ta créativité !

Come and create your own Bag à Vrac during our sewing workshop!

The fabric will be 100% recycled, recovered from the flea market, and at the end of the workshop you’ll leave with your own unique, handmade reusable bag. Led by our seamstress Lucile and in partnership with SIETOM de Chalosse.

