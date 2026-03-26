Atelier couture Moulin d’Eymet Eymet
Atelier couture Moulin d’Eymet Eymet mercredi 1 avril 2026.
Atelier couture
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Le Moulin d’Eymet vous propose un atelier couture en partenariat avec la Boîte à Ouvrages de Camille.
Sur réservation. .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
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English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Eymet a été mis à jour le 2026-03-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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