Atelier Couture – Fabrication de livres en tissus Médiathèque James Baldwin Paris jeudi 18 septembre 2025.
Venez réaliser vos propres livres en tissus à la médiathèque ! À partir de morceaux de tissus recyclés, des bibliothécaires vous guideront dans la réalisation de livres en tissus pour les tout-petits.
Les créations des participant·es pourront rejoindre leurs propres étagères ou bien constituer le nouveau fonds de livres en tissus de la médiathèque !
Des notions de couture sont requises pour participer à l’atelier.
Les prochaines dates des ateliers couture :
– Samedi 18 octobre de 10h30 à 12h30 – Lancement de l’atelier !
– Samedi 8 novembre de 10h30 à 12h30
– Samedi 15 novembre de 10h30 à 12h30
– Samedi 22 novembre de 10h30 à 12h30
– Samedi 6 décembre de 10h30 à 12h30
– Samedi 13 décembre de 10h30 à 12h30
Vous avez des notions de couture et vous voulez apprendre à réaliser des livres en tissus ? Rendez-vous à la médiathèque !
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/