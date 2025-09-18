Atelier Couture – Fabrication de livres en tissus Médiathèque James Baldwin Paris

Venez réaliser vos propres livres en tissus à la médiathèque ! À partir de morceaux de tissus recyclés, des bibliothécaires vous guideront dans la réalisation de livres en tissus pour les tout-petits.

Les créations des participant·es pourront rejoindre leurs propres étagères ou bien constituer le nouveau fonds de livres en tissus de la médiathèque !

Des notions de couture sont requises pour participer à l’atelier.

Les prochaines dates des ateliers couture :

– Samedi 18 octobre de 10h30 à 12h30 – Lancement de l’atelier !

– Samedi 8 novembre de 10h30 à 12h30

– Samedi 15 novembre de 10h30 à 12h30

– Samedi 22 novembre de 10h30 à 12h30

– Samedi 6 décembre de 10h30 à 12h30

– Samedi 13 décembre de 10h30 à 12h30

Vous avez des notions de couture et vous voulez apprendre à réaliser des livres en tissus ? Rendez-vous à la médiathèque !

gratuit

Entrée libre

Public jeunes et adultes.

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/