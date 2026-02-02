Atelier couture fabrication d’un bavoir Villamblard

Atelier couture fabrication d’un bavoir

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Atelier couture fabrication d’un bavoir pour adultes et enfants dès 8 ans à 10h.

Tarif 25€/pers (fournitures comprises). Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44

