Atelier couture fabrication d’un bavoir Villamblard samedi 21 février 2026.

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Atelier couture fabrication d’un bavoir pour adultes et enfants dès 8 ans à 10h.
Tarif 25€/pers (fournitures comprises). Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co   .

