Atelier couture Inaumont

Atelier couture

Salle des Fêtes Inaumont Ardennes

Atelier adulte

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

de 14h à 16h atelier enfant chaussette de Noël de 17h30 à 19h30 atelier calendrier de l’Avent Fournitures incluses Location de machine possible avec supplément

Salle des Fêtes Inaumont 08300 Ardennes Grand Est +33 6 08 74 09 83

English :

2pm to 4pm: children’s Christmas stocking workshop 5:30pm to 7:30pm: Advent calendar workshop Supplies included Machine hire available at extra cost

German :

von 14:00 bis 16:00 Uhr: Kinderworkshop Weihnachtssocke von 17:30 bis 19:30 Uhr: Adventskalender-Workshop Materialien inbegriffen Maschinenverleih gegen Aufpreis möglich

Italiano :

dalle 14.00 alle 16.00: laboratorio di calze natalizie per bambini Dalle 17.30 alle 19.30: laboratorio di calendari dell’Avvento Forniture incluse Noleggio macchine a pagamento

Espanol :

de 14:00 a 16:00 h: taller de calcetines de Navidad para niños De 17:30 a 19:30 h: taller de calendarios de Adviento Material incluido Alquiler de máquinas con coste adicional

