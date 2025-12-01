Atelier Couture initiation petits accessoires Calice & Mandibule Le Havre

Atelier Couture initiation petits accessoires

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:30:00

fin : 2025-12-26 17:00:00

Date(s) :

2025-12-26

En duo, pour votre enfant ou pour vous en solo… Découvrez la machine à coudre.

Apprenez à utiliser une machine à coudre enfiler vos fils, comprendre les fonctions de base, faire un cannette et autres astuces de couturière. Vous ferez connaissance avec un chas et découvrirez le sens du tissu… Vaste programme !

Apprendre à manipuler et couper le tissu sont des étapes primordiales dans une vie de couturière (ou d’un couturier ! )… le droit fil n’aura plus de secret pour vous !

Ensuite, vous vous lancerez dans la réalisation d’un petit accessoire… Une petite pochette ou un chouchou, du travail préparatoire aux finitions.

Objectifs découvrir, apprendre, partager, s’amuser, créer, booster l’auto-satisfaction !

Réservation obligatoire .

Calice & Mandibule 16 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 6 02 22 18 48 contact@calice-mandibule.fr

