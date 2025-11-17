Atelier couture Jeu-les-Bois

Atelier couture

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-17

fin : 2025-12-15

Date(s) :

2025-11-17

Vous rêvez de vous mettre à la couture, d’apprendre à utiliser votre machine à coudre ou de vous faire accompagner dans un projet ? Cet atelier est fait pour vous ! Jusqu’au mois de décembre, un ou deux lundis par mois, La Secousse propose plusieurs ateliers couture avec une professionnelle.

Yannick vous accompagne dans vos envies et s’adapte à vos besoins pour vous mettre le pied à l’étrier, ou vous aider à progresser. Vous pouvez venir avec une idée précise ou au contraire le simple souhait de découvrir, l’important est d’avoir envie !

Sous forme d’ateliers de 2h, c’est 4 personnes maximum par séance et sur inscription uniquement. Venir avec sa machine à coudre.

Contactez Yannick pour plus d’info par téléphone ou par e-mail. 17 .

7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 09 96 21 37 contact@yannickmouzin.com

English :

Do you dream of taking up sewing, learning how to use your sewing machine or getting help with a project? This workshop is for you! Until December, one or two Mondays a month, La Secousse offers several sewing workshops with a professional.

German :

Träumen Sie davon, mit dem Nähen anzufangen, den Umgang mit Ihrer Nähmaschine zu lernen oder sich bei einem Projekt begleiten zu lassen? Dann ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie! Bis Dezember bietet La Secousse an einem oder zwei Montagen im Monat mehrere Nähworkshops mit einer Fachkraft

Italiano :

Sognate di dedicarvi al cucito, di imparare a usare la macchina da cucire o di essere aiutati a realizzare un progetto? Allora questo workshop fa per voi! Fino a dicembre, uno o due lunedì al mese, La Secousse propone diversi laboratori di cucito con un professionista.

Espanol :

¿Sueña con iniciarse en la costura, aprender a utilizar su máquina de coser o recibir ayuda con un proyecto? Entonces, ¡este taller es para usted! Hasta diciembre, uno o dos lunes al mes, La Secousse propone varios talleres de costura con un profesional.

L’événement Atelier couture Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Châteauroux Berry Tourisme