Atelier couture Jeu-les-Bois
Atelier couture Jeu-les-Bois lundi 4 mai 2026.
Jeu-les-Bois
Atelier couture
7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois Indre
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-04
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-05-04
Vous rêvez de vous mettre à la couture, d’apprendre à utiliser votre machine à coudre ou de vous faire accompagner dans un projet ? Cet atelier est fait pour vous ! Jusqu’au mois de décembre, un ou deux lundis par mois, La Secousse propose plusieurs ateliers couture avec une professionnelle.
Yannick vous accompagne dans vos envies et s’adapte à vos besoins pour vous mettre le pied à l’étrier, ou vous aider à progresser. Vous pouvez venir avec une idée précise ou au contraire le simple souhait de découvrir, l’important est d’avoir envie !
Sous forme d’ateliers de 2h, c’est 4 personnes maximum par séance et sur inscription uniquement. Venir avec sa machine à coudre.
Contactez Yannick pour plus d’info par téléphone ou par e-mail. 17 .
7 Rue Saint-Roch Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 09 96 21 37 contact@yannickmouzin.com
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English :
Do you dream of taking up sewing, learning how to use your sewing machine or getting help with a project? This workshop is for you! Until December, one or two Mondays a month, La Secousse offers several sewing workshops with a professional.
L’événement Atelier couture Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme