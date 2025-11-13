Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue ! Qualia le Loft Parthenay
Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue ! Qualia le Loft Parthenay jeudi 13 novembre 2025.
Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue !
Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Au programme, tu apprendras à
– enfiler et utiliser ta machine à coudre
– réaliser différents points
– poser un patron et découper tes pièces
– assembler à la machine
– monter une fermeture à glissière
– poser une ceinture
– faire un ourlet .
Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54
English : Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue !
German : Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue !
Italiano :
Espanol : Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue !
L’événement Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue ! Parthenay a été mis à jour le 2025-10-31 par CC Parthenay Gâtine