Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue ! Qualia le Loft Parthenay

Atelier Couture jupe d'hiver mi-longue !

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Au programme, tu apprendras à

– enfiler et utiliser ta machine à coudre

– réaliser différents points

– poser un patron et découper tes pièces

– assembler à la machine

– monter une fermeture à glissière

– poser une ceinture

– faire un ourlet .

