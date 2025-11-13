Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Couture jupe d’hiver mi-longue ! Qualia le Loft Parthenay

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 40 – 40 – EUR

Au programme, tu apprendras à

– enfiler et utiliser ta machine à coudre
– réaliser différents points
– poser un patron et découper tes pièces
– assembler à la machine
– monter une fermeture à glissière
– poser une ceinture
– faire un ourlet   .

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54 

