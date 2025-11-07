Atelier couture, kit trousse de rangement Qualia le Loft Parthenay

Atelier couture, kit trousse de rangement

Atelier de couture pour réaliser un kit trousse de rangement une trousse boxy, une pochette, un mini tote bag, une trousse à ouvrage.

– 1 session pour faire 2 articles

– 2 sessions pour faire 4 articles .

Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54

