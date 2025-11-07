Atelier couture, kit trousse de rangement Qualia le Loft Parthenay
Atelier couture, kit trousse de rangement Qualia le Loft Parthenay vendredi 7 novembre 2025.
Atelier couture, kit trousse de rangement
Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Atelier de couture pour réaliser un kit trousse de rangement une trousse boxy, une pochette, un mini tote bag, une trousse à ouvrage.
– 1 session pour faire 2 articles
– 2 sessions pour faire 4 articles .
Qualia le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54
English : Atelier couture, kit trousse de rangement
German : Atelier couture, kit trousse de rangement
Italiano :
Espanol : Atelier couture, kit trousse de rangement
L’événement Atelier couture, kit trousse de rangement Parthenay a été mis à jour le 2025-10-29 par CC Parthenay Gâtine