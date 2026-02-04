Atelier Couture La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-28 14:30 – 16:30

Gratuit : non 40€ – Sur Inscription Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Retrouvez Méli Mélo pour un atelier de couture créative spécial duo parent-enfant ! (dès 6 ans)Au programme : réutilisation, imagination, audace… et beaucoup de bêtises.- Créer des accessoires, des vêtements simples et de la décoration- Customiser des vêtements- S’initier aux bases de la couture : Enfilage, points simples, assemblage, plaquage, surpiquage, matelassage…- Imaginer des projets 100 % upcyclés Dans un monde où le textile est trop souvent gaspillé, Méli Mélo propose aux enfants une alternative joyeuse et responsabilisante :Apprendre à fabriquer, réparer, détourner, transformer — et repartir fiers de leurs créations uniques.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/cours-de-couture-creative-pour-enfant-fevrier



Afficher la carte du lieu La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) et trouvez le meilleur itinéraire

