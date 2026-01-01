ATELIER COUTURE LA LOCO Villefort

ATELIER COUTURE LA LOCO

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Début : 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:00:00

2026-01-07 2026-01-21 2026-03-04 2026-03-18

Cet atelier proposé par Agathe, passionnée de couture, en partenariat avec la Loco-Motive 48, est ouvert à tout types de profils. Que vous soyez novice, débutant, ou confirmés, vous pouvez apportez vos projets en tout genre, vos retouches…

Amenez votre matériel si possible, sinon, machines tissus fils etc… sont à votre disposition.

2 mercredis mois . Tarif 100€ trim (6 ateliers) + Adhésion à la LOCO MOTIVE48

Information et inscription par mail agatagraf@free.fr .

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie agatagraf@free.fr

English :

The workshop run by sewing enthusiast Agathe, in partnership with Loco-Motive 48, is open to all kinds of profiles. Whether you’re a novice, beginner or experienced sewer, you can bring your own projects of all kinds, your own alterations…

Bring your own equipment if possible, otherwise machines, fabrics, threads etc. are at your disposal.

Information and registration by e-mail: agatagraf@free.fr

