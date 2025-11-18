Atelier couture Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-18 16:00:00
2025-11-18
Atelier découverte de la couture avec les bénévoles pour apprendre à confectionner de petits ouvrages aux Ateliers de la Bruyère.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
English :
Sewing discovery workshop with volunteers to learn how to make small items at Ateliers de la Bruyère.
German :
Entdeckungsworkshop zum Thema Nähen mit Freiwilligen, um zu lernen, wie man kleine Werke in den Ateliers de la Bruyère herstellt.
Italiano :
Laboratorio di scoperta del cucito con volontari per imparare a realizzare piccoli oggetti presso gli Ateliers de la Bruyère.
Espanol :
Taller de descubrimiento de la costura con voluntarios para aprender a confeccionar pequeños objetos en los Ateliers de la Bruyère.
