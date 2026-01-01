Atelier couture Les Ateliers de la Bruyère Langeac

Atelier couture

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Début : 2026-01-22 14:00:00

fin : 2026-01-22 16:00:00

2026-01-22

Atelier découverte de la couture avec les bénévoles pour apprendre à confectionner de petits ouvrages aux Ateliers de la Bruyère.

Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

Sewing discovery workshop with volunteers to learn how to make small items at Ateliers de la Bruyère.

L’événement Atelier couture Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier