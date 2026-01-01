Atelier couture Les Ateliers de la Bruyère Langeac
Atelier couture Les Ateliers de la Bruyère Langeac jeudi 22 janvier 2026.
Atelier couture
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 14:00:00
fin : 2026-01-22 16:00:00
Date(s) :
2026-01-22
Atelier découverte de la couture avec les bénévoles pour apprendre à confectionner de petits ouvrages aux Ateliers de la Bruyère.
.
Les Ateliers de la Bruyère 6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 26 80 lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sewing discovery workshop with volunteers to learn how to make small items at Ateliers de la Bruyère.
L’événement Atelier couture Langeac a été mis à jour le 2026-01-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier