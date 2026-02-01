Atelier couture le T-shirt Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer

Atelier couture le T-shirt

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 17:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Choix du modèle, patronage, découpe du tissu et couture à la surjeteuse. Vous repartez avec votre T-shirt, un patron et des savoir-faire pour la suite ! A partir de 14 ans et maxi 4 pers. Tarif 45€, surjeteuses à disposition sur place. Sur inscription. .

Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier couture le T-shirt Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme