Atelier couture le T-shirt Sofi Loran Binic-Étables-sur-Mer vendredi 27 février 2026.
Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 17:30:00
2026-02-27
Choix du modèle, patronage, découpe du tissu et couture à la surjeteuse. Vous repartez avec votre T-shirt, un patron et des savoir-faire pour la suite ! A partir de 14 ans et maxi 4 pers. Tarif 45€, surjeteuses à disposition sur place. Sur inscription. .
Sofi Loran Lieu dit La Ville Jacob Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 87 49 15
