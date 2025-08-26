ATELIER COUTURE Le Touche @ Tout Rue des Lavandières Livré-la-Touche
L’été au Touche @ Tout !
Rendez-vous le 26 août pour créer votre trousse personnalisée ! Atelier couture au Touche @ tout de 14h à 18h
Participation 7€-9€
Informations letoucheatout.tierslieurural@gmail.com 06.20.36.83.95 .
English :
Summer at Touche @ Tout!
German :
Der Sommer im Touche @ Tout!
Italiano :
Estate a Touche @ Tout!
Espanol :
¡Verano en Touche @ Tout!
