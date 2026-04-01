Atelier couture libre La Poèterie Saint-Sauveur-en-Puisaye

Saint-Sauveur-en-Puisaye

Atelier couture libre

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-10-06 20:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Sortez votre machine à coudre de son placard !

Les ateliers couture Fil des fées s’installent à La Poéterie, 1 fois par mois, dès le mardi 7 avril 2026.

Débutant, ou initié, dès 7 ans, les ateliers couture sont ouverts à tous les curieux ou passionnés de l’artisanat.

Ici, vous pourrez venir avec votre propre projet ou demandé un projet imposé. Ensuite, Cindy vous accompagne de A à Z, pas à pas dans sa réalisation.

De l’habillement à l’ameublement, en passant par les accessoires ou la retouche, venez passer un moment convivial et créatif dans ce lieu d’exception.

Chaque 2ème mardi du mois, à compter du mois d’avril, deux créneaux possibles 14h/17h ou 17h/20h, réservation obligatoire.

Prêt de matériel sur demande.

Tarifs dégressif de 19 à 15€/h selon les abonnements.

Pour plus d’informations, contactez Cindy au 0750068219. .

La Poèterie 4 Route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 06 82 19 fildesfees@gmail.com

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English : Atelier couture libre

L’événement Atelier couture libre Saint-Sauveur-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-02-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !