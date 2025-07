Atelier couture « Ma trousse à maquillage » Ingwiller

14 Cote de Weinbourg Ingwiller Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-07-11 14:00:00

fin : 2025-07-11 17:00:00

2025-07-11

Prendre plaisir à fabriquer ses accessoires soi-même pour avoir des pièces uniques qui reflètent sa personnalité. Lors de cet atelier, tu vas apprendre à coudre ta trousse à maquillage 100% à tes goûts.

Déroulement de l’atelier:

Viens avec ta machine à coudre

Apprends à reprendre un patron

Personnalise ton rabat selon tes envies

Choisis des tissus qui te plaisent

Monte et couds ta trousse

Sois fière de repartir avec une pochette que tu auras créer de toutes pièces et vraiment unique.Le matériel (tissu/fil/accessoires…) est compris dans l’atelier. .

14 Cote de Weinbourg Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 6 18 59 69 80 ideesenherbe@gmail.com

English :

Enjoy making your own accessories to create unique pieces that reflect your personality. In this workshop, you’ll learn how to sew a make-up bag 100% to your taste.

German :

Freude daran haben, Accessoires selbst herzustellen, um einzigartige Stücke zu haben, die die eigene Persönlichkeit widerspiegeln. In diesem Workshop lernst du, wie du deine Schminktasche 100% nach deinem Geschmack nähen kannst.

Italiano :

Divertitevi a realizzare i vostri accessori per creare pezzi unici che riflettano la vostra personalità. In questo workshop imparerete a cucire una borsa per il trucco che rispecchi al 100% i vostri gusti.

Espanol :

Disfruta confeccionando tus propios accesorios para crear piezas únicas que reflejen tu personalidad. En este taller aprenderás a coser un neceser de maquillaje 100% a tu gusto.

L’événement Atelier couture « Ma trousse à maquillage » Ingwiller a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre