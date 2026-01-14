Atelier couture main – Accroches et boutons pression L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Avant de jeter, pensez à réparer !

Initiez-vous à la couture d’accroches et de boutons pression sur des vêtements ou des sacs !

– niveau débutant –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Mardi 03 mars • 18h00 – 19h15

INSCRIPTION

Pourquoi jeter ses pièces textiles quand on peut les pimper ?

Le mardi 03 mars 2026

de 18h00 à 19h15

payant

5 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

