Atelier couture main – Accroches et boutons pression L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Atelier couture main – Accroches et boutons pression L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris mardi 3 mars 2026.
Avant de jeter, pensez à réparer !
Initiez-vous à la couture d’accroches et de boutons pression sur des vêtements ou des sacs !
– niveau débutant –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Mardi 03 mars • 18h00 – 19h15
Pourquoi jeter ses pièces textiles quand on peut les pimper ?
Le mardi 03 mars 2026
de 18h00 à 19h15
payant
5 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-03T19:00:00+01:00
fin : 2026-03-03T20:15:00+01:00
Date(s) : 2026-03-03T18:00:00+02:00_2026-03-03T19:15:00+02:00
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-du-mardi-soir +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
Afficher la carte du lieu L’Atelier de la Ressourcerie Créative et trouvez le meilleur itinéraire