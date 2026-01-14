Atelier couture main – Raccommoder ses chaussettes L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris
Avant de jeter, pensez à réparer !
On a toutes et tous des chaussettes trouées chez soi… pourquoi ne pas apprendre à les réparer plutôt que de les jeter ?
– niveau débutant –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Mardi 03 février • 18h00 – 19h15
Pourquoi jeter ses chaussettes quand on peut les raccommoder ?
Le mardi 03 février 2026
de 18h00 à 19h15
payant
5 euros.
Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/les-ateliers-du-mardi-soir +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative
