Atelier Couture Maison de la Conversation Paris

Atelier Couture Maison de la Conversation Paris samedi 13 septembre 2025.

Découvrez l’atelier couture upcycling de La Friche Créative à la Maison de la Conversation !

L’upcycling, c’est l’art de transformer des tissus ou objets voués à être jetés en créations uniques et de qualité supérieure.

Cet atelier est accessible aux débutants et vous invite à donner une seconde vie à vos textiles.

Apportez vos propres tissus si vous le souhaitez, du matériel sera également mis à disposition.

Le samedi 13 septembre 2025

de 14h00 à 17h00

payant

Prix libre à partir de 5 euros.

Tout public.

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.helloasso.com/associations/la-friche-creative/evenements/atelier-couture communication@maisondelaconversation.org