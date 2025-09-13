Atelier Couture Maison de la Conversation Paris

Atelier Couture Maison de la Conversation Paris

Atelier Couture Maison de la Conversation Paris samedi 13 septembre 2025.

Découvrez l’atelier couture upcycling de La Friche Créative à la Maison de la Conversation !

L’upcycling, c’est l’art de transformer des tissus ou objets voués à être jetés en créations uniques et de qualité supérieure.

Cet atelier est accessible aux débutants et vous invite à donner une seconde vie à vos textiles.

Apportez vos propres tissus si vous le souhaitez, du matériel sera également mis à disposition.

Le samedi 13 septembre 2025
de 14h00 à 17h00
payant

Prix libre à partir de 5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-13T17:00:00+02:00
fin : 2025-09-13T20:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-13T14:00:00+02:00_2025-09-13T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10, rue Maurice Grimaud  75018 Paris
https://www.helloasso.com/associations/la-friche-creative/evenements/atelier-couture communication@maisondelaconversation.org