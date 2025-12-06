Atelier Couture Rue Paul Hummel Marigné-Laillé

Atelier Couture

Rue Paul Hummel Bibliothèque de Marigné-Laillé Marigné-Laillé Sarthe

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Atelier Couture

Samedi 6 décembre, de 14h à 17h

Dans la salle péri-scolaire près de la bibliothèque de Marigné-Laillé.

Vous souhaitez vous initier à la couture, venez réaliser au choix panière de rangement ou lingettes démaquillantes. Tissus fourni.

Possibilité de prêt d’une machine à coudre selon demande.

Tarif 20€

Pré-inscription obligatoire au 06 40 46 99 20 ou par mail tisseursdeliens.ml@orange.fr .

Rue Paul Hummel Bibliothèque de Marigné-Laillé Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 46 99 20 tisseursdeliens.ml@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Couture Marigné-Laillé a été mis à jour le 2025-10-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois