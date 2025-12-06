Atelier Couture Rue Paul Hummel Marigné-Laillé
Atelier Couture
Rue Paul Hummel Bibliothèque de Marigné-Laillé Marigné-Laillé Sarthe
Samedi 6 décembre 2025, de 14h à 17h
fin : 2025-12-06 17:00:00
Samedi 6 décembre, de 14h à 17h
Dans la salle péri-scolaire près de la bibliothèque de Marigné-Laillé.
Vous souhaitez vous initier à la couture, venez réaliser au choix panière de rangement ou lingettes démaquillantes. Tissus fourni.
Possibilité de prêt d’une machine à coudre selon demande.
Tarif 20€
Pré-inscription obligatoire au 06 40 46 99 20 ou par mail tisseursdeliens.ml@orange.fr .
Rue Paul Hummel Bibliothèque de Marigné-Laillé Marigné-Laillé 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 40 46 99 20 tisseursdeliens.ml@orange.fr
