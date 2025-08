Atelier couture La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Début : 2025-08-20 14:30:00

fin : 2025-08-20 16:30:00

2025-08-20

Un atelier couture à découvrir pour un moment en toute convivialité à La Pommeraye dns le Maine et Loire.

Accompagné par une bénévole, un moment privilégié adulte-enfant pour s’initier à la couture et créer de jolis objets selon vos goûts et vos envies !

Si vous avez, prévoir machine à coudre, matériel de base et tissus selon vos goûts. .

La Pommeraye La Girauderie Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 val.mauges@orange.fr

English :

Discover a sewing workshop in La Pommeraye, Maine et Loire.

German :

Ein Nähatelier in La Pommeraye dns Maine et Loire für einen Moment in aller Gemütlichkeit zu entdecken.

Italiano :

Scoprite un laboratorio di cucito a La Pommeraye, nel Maine et Loire.

Espanol :

Descubra un taller de costura en La Pommeraye, Maine et Loire.

