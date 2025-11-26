Atelier couture Meymac

Atelier couture

Place de l’Église Meymac Corrèze

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, un atelier couture vous est proposé avec au programme réparation et couture utilse, rien ne se perd, tout se recoud !

Inscription obligatoire auprès de la cellule zéro déchet de Haute-Corrèze Communauté .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 70 69

