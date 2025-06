Atelier couture Brocante Eco-Solidaire Mimbaste 28 juin 2025 08:00

Landes

Atelier couture Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez Mimbaste Landes

Gratuit

Début : 2025-06-28 08:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

2025-06-28

Evelyne vous propose de vous accompagner dans vos projets de création. Les débutants sont bienvenus.

Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez

Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 06 78 69

English : Atelier couture

Evelyne can help you with your creative projects. Beginners welcome.

German : Atelier couture

Evelyne bietet Ihnen an, Sie bei Ihren kreativen Projekten zu begleiten. Anfänger sind willkommen.

Italiano :

Evelyne può aiutarvi a realizzare i vostri progetti creativi. I principianti sono i benvenuti.

Espanol : Atelier couture

Evelyne puede ayudarte con tus proyectos creativos. Los principiantes son bienvenidos.

