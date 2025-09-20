Atelier couture Brocante Eco-Solidaire Mimbaste

Atelier couture Brocante Eco-Solidaire Mimbaste samedi 20 septembre 2025.

Atelier couture

Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Envie de créer tes propres vêtements et accessoires ? Rejoins Evelyne pour apprendre les bases et perfectionner tes compétences ! Que tu sois débutant.e ou confirmé.e, viens partager un moment convivial et repars avec tes créations uniques.

Brocante Eco-Solidaire 1182 route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

English : Atelier couture

Want to create your own clothes and accessories? Join Evelyne to learn the basics and perfect your skills! Whether you’re a beginner or an expert, come and share a convivial moment and leave with your own unique creations.

German : Atelier couture

Hast du Lust, deine eigene Kleidung und Accessoires zu entwerfen? Komm zu Evelyne, um die Grundlagen zu lernen und deine Fähigkeiten zu perfektionieren! Egal, ob du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, komm vorbei und genieße einen geselligen Moment und nimm deine einzigartigen Kreationen mit nach Hause.

Italiano :

Volete creare i vostri abiti e accessori? Unitevi a Evelyne per imparare le basi e perfezionare le vostre abilità! Che siate principianti o esperti, venite a condividere un momento di convivialità e andate via con le vostre creazioni uniche.

Espanol : Atelier couture

¿Quieres crear tu propia ropa y accesorios? Únete a Evelyne para aprender los conceptos básicos y perfeccionar tus habilidades Tanto si es principiante como experto, venga a compartir un momento de convivencia y váyase con sus propias creaciones únicas.

L’événement Atelier couture Mimbaste a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Pays d’Orthe et Arrigans