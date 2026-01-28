Atelier couture Monts
Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire
Atelier couture (participation sur inscription et dans la limite des places disponibles)
Atelier couture (participation sur inscription et dans la limite des places disponibles)
Au programme de l’atelier confection d’un sac, avec anse, à partir d’un pantalon (toile jean ou textile lourd) ; machine à couture, tissu de doublure et sangle mis à disposition ainsi que conseils et bonnes pratiques
Ouvert à tous les Montois, l’atelier est gratuit et s’inscrit dans les rendez-vous mensuels proposéspar la commission Aînés et Relations intérgénérationnelles de la Ville de Monts .
Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire administration@monts.fr
English :
Sewing workshop (participation upon registration and subject to availability)
Date: Saturday, February 7, 2026
Schedule: 2pm 5pm
Location: Grange Doisneau
