Atelier couture La maison d’Osquish Musculdy

Informations pratiques

Musculdy

Atelier couture

La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-02 17:00:00

Date(s) :

2026-12-02

L’atelier Bidaia Alaia vous accueille à la Maison d’Osquich à Musculdy, en Soule.

Que vous soyez débutant(e) ou déjà initié(e), avec ou sans machine, venez créer à votre rythme dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Petit groupe limité à 6 personnes maximum pour un accompagnement personnalisé. Sur inscription. .

La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maisonosquish@gmail.com

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Musculdy a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque