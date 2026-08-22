Atelier couture La maison d’Osquish Musculdy
mercredi 2 décembre 2026 · La maison d'Osquish · Musculdy
Informations pratiques
Musculdy
Atelier couture
La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 80 – 80 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 14:00:00
fin : 2026-12-02 17:00:00
Date(s) :
2026-12-02
L’atelier Bidaia Alaia vous accueille à la Maison d’Osquich à Musculdy, en Soule.
Que vous soyez débutant(e) ou déjà initié(e), avec ou sans machine, venez créer à votre rythme dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Petit groupe limité à 6 personnes maximum pour un accompagnement personnalisé. Sur inscription. .
La maison d’Osquish 5652 Oskaxeko bidea Musculdy 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine maisonosquish@gmail.com
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English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Musculdy a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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