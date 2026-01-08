ATELIER COUTURE NIVEAU DÉBUTANT

Rue de l’Ecole Prunières Lozère

Tarif : 50 – 50 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 13:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rejoignez-nous pour un atelier couture avec Emma, couturière confirmée. Au menu prise en charge de votre machine à coudre, de ses différents réglages et confection d’un, deux ou trois petits projets ! Ces projets ont été choisis afin de vous transmettre des petites techniques utiles au quotidien en couture.

A 13h00

Rejoignez-nous pour un atelier couture avec Emma, couturière confirmée. Au menu prise en charge de votre machine à coudre, de ses différents réglages et confection d’un, deux ou trois petits projets ! Ces projets ont été choisis afin de vous transmettre des petites techniques utiles au quotidien en couture.

Coût de l’après-midi 50€, fournitures comprises ! Il vous suffit juste d’arriver avec votre machine, nous fournissons les tissus et le fil !

Inscription réglable d’avance, non remboursée en cas d’annulation. .

Rue de l’Ecole Prunières 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 08 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a sewing workshop with Emma, an experienced seamstress. On the menu: take charge of your sewing machine, its various settings and make one, two or three small projects! These projects have been chosen to teach you little techniques useful in everyday sewing.

L’événement ATELIER COUTURE NIVEAU DÉBUTANT Prunières a été mis à jour le 2026-01-08 par 48-OT Margeride en Gévaudan