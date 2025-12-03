Atelier couture parent-enfant Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Atelier couture parent-enfant Vieilles-Maisons-sur-Joudry mercredi 3 décembre 2025.
Début : 2025-12-03 15:00:00
fin : 2025-12-03 17:00:00
2025-12-03
Atelier couture parent-enfant de 15h à 17h. Confection de bottes de Noël animé par Aurélie de Coquelic’oh. A partir de 6 ans. Ouvert à tous les niveaux de pratique. Sur réservation au 02 18 88 58 04. Avec participation. Restauration et boissons sur place. .
153 Route de Grignon À Vieilles Maïs Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 88 58 04
English :
Parent-child sewing workshop
German :
Eltern-Kind-Nähworkshop
Italiano :
Laboratorio di cucito per genitori e figli
Espanol :
Taller de costura para padres e hijos
