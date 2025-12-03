Atelier couture parent-enfant Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Atelier couture parent-enfant

Atelier couture parent-enfant de 15h à 17h. Confection de bottes de Noël animé par Aurélie de Coquelic’oh. A partir de 6 ans. Ouvert à tous les niveaux de pratique. Sur réservation au 02 18 88 58 04. Avec participation. Restauration et boissons sur place. .

English :

Parent-child sewing workshop

German :

Eltern-Kind-Nähworkshop

Italiano :

Laboratorio di cucito per genitori e figli

Espanol :

Taller de costura para padres e hijos

