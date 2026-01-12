Atelier couture parents-enfants Salle Trigari Nieul

Atelier couture parents-enfants

Salle Trigari Rue Edouard Mouratille Nieul Haute-Vienne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-01-17

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Venez en famille apprendre à fabriquer un Snood ou un Chèche tout en sirotant une bonne boisson. .

Salle Trigari Rue Edouard Mouratille Nieul 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 08 16 70 culturemoi87@gmail.com

English : Atelier couture parents-enfants

