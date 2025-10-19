Atelier couture Qualia Le Loft Parthenay

Atelier couture Qualia Le Loft Parthenay dimanche 19 octobre 2025.

Atelier couture

Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Atelier couture.

Coudre une chemise très simple sans col, sans boutons, à manches longues.

Pour hommes et pour femmes. .

Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 77 61 54 contact@qualia-upcycled.com

English : Atelier couture

German : Atelier couture

Italiano :

Espanol : Atelier couture

L’événement Atelier couture Parthenay a été mis à jour le 2025-10-11 par CC Parthenay Gâtine