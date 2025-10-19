Atelier couture Qualia Le Loft Parthenay
Qualia Le Loft 51 Rue Louis Aguillon Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-19
Coudre une chemise très simple sans col, sans boutons, à manches longues.
Pour hommes et pour femmes. .
