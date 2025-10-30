Atelier Couture Comptoir des Lugues Pindères
Atelier Couture Comptoir des Lugues Pindères jeudi 30 octobre 2025.
Atelier Couture
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères Lot-et-Garonne
Atelier couture.
Venez apprendre à coudre, repriser, retoucher et même créer vos vêtements. .
Comptoir des Lugues 165 chemin de l’école Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 29 21 59 associationdeslugues@gmail.com
