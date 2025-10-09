Atelier couture Le Lokal Plouescat
Atelier couture Le Lokal Plouescat jeudi 9 octobre 2025.
Atelier couture
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 14:30:00
fin : 2025-10-09 18:00:00
Date(s) :
2025-10-09 2025-10-16
Ouvert à tous. Payant. .
Le Lokal 5 parc des Sports Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 45 51 80 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier couture Plouescat a été mis à jour le 2025-10-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX