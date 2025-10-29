Atelier couture la CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier couture la CoWo Pontonx-sur-l’Adour mercredi 29 octobre 2025.

Atelier couture

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Rejoins-nous pour un moment créatif et convivial à LACOWO ! Tu pourras apprendre ou perfectionner tes techniques de couture, tout en laissant libre cours à ton imagination.

Que tu sois débutant(e) ou expert(e), cet atelier est l’occasion idéale de créer de belles pièces dans une ambiance détendue.

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 82 00 70

English : Atelier couture

Join us at LACOWO for a fun and creative time! You can learn or perfect your sewing techniques, while letting your imagination run wild.

Whether you’re a beginner or an expert, this workshop is the perfect opportunity to create beautiful pieces in a relaxed atmosphere.

German : Atelier couture

Komm zu uns für eine kreative und gesellige Zeit in LACOWO! Du kannst deine Nähtechniken erlernen oder perfektionieren und dabei deiner Fantasie freien Lauf lassen.

Egal, ob du Anfänger oder Experte bist, dieser Workshop ist die ideale Gelegenheit, in einer entspannten Atmosphäre schöne Stücke zu kreieren.

Italiano :

Unitevi a noi a LACOWO per un po’ di divertimento creativo! Potrete imparare o perfezionare le vostre tecniche di cucito, dando sfogo alla vostra immaginazione.

Che siate principianti o esperti, questo workshop è l’occasione perfetta per creare bellissimi pezzi in un’atmosfera rilassata.

Espanol : Atelier couture

Únete a nosotros en LACOWO para divertirte con tu creatividad Podrás aprender o perfeccionar tus técnicas de costura, mientras dejas volar tu imaginación.

Tanto si eres principiante como experto, este taller es la oportunidad perfecta para crear bonitas piezas en un ambiente relajado.

L’événement Atelier couture Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Tartas