Atelier couture la CoWo Pontonx-sur-l’Adour

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes
Rejoins-nous pour un moment créatif et convivial à LACOWO ! Tu pourras apprendre ou perfectionner tes techniques de couture, tout en laissant libre cours à ton imagination.
Que tu sois débutant(e) ou expert(e), cet atelier est l’occasion idéale de créer de belles pièces dans une ambiance détendue.
la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 82 00 70
English : Atelier couture
Join us at LACOWO for a fun and creative time! You can learn or perfect your sewing techniques, while letting your imagination run wild.
Whether you’re a beginner or an expert, this workshop is the perfect opportunity to create beautiful pieces in a relaxed atmosphere.
