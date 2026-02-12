Atelier couture la CoWo Pontonx-sur-l’Adour

Atelier couture

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Rejoins-nous pour un moment créatif et convivial à LACOWO ! Tu pourras apprendre ou perfectionner tes techniques de couture, tout en laissant libre cours à ton imagination.

Que tu sois débutant(e) ou expert(e), cet atelier est l’occasion idéale de créer de belles pièces dans une ambiance détendue.

la CoWo 3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 82 00 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier couture

Join us at LACOWO for a fun and creative time! You can learn or perfect your sewing techniques, while letting your imagination run wild.

Whether you’re a beginner or an expert, this workshop is the perfect opportunity to create beautiful pieces in a relaxed atmosphere.

L’événement Atelier couture Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Tartas