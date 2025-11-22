ATELIER COUTURE PORTE MONNAIE BERLINGOT Mayenne

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Grand Nord, 396 rue Volney Mayenne

2025-11-22 10:00:00
2025-11-22 12:30:00

2025-11-22

Venez réaliser un porte-monnaie berlingot en tissu de récupération issu du magasin Emmaüs de Mayenne.
Vous êtes invité(e) à venir avec votre machine à coudre, si nécessaire il y en aura sur place. 
A partir de 9 ans (accompagné d’un adulte)   .

Le Grand Nord, 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 

English :

Come and make a berlingot purse from recycled fabric from the Emmaüs store in Mayenne.

German :

Basteln Sie ein Berlingot-Portemonnaie aus Altstoffen aus dem Emmaus-Laden in Mayenne.

Italiano :

Venite a realizzare una borsa berlingot con il tessuto riciclato del negozio Emmaüs di Mayenne.

Espanol :

Ven a hacer un monedero berlingot con tela reciclada de la tienda Emmaüs de Mayenne.

