ATELIER COUTURE PORTE MONNAIE BERLINGOT Mayenne
ATELIER COUTURE PORTE MONNAIE BERLINGOT Mayenne samedi 22 novembre 2025.
ATELIER COUTURE PORTE MONNAIE BERLINGOT
Le Grand Nord, 396 rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 12:30:00
Date(s) :
2025-11-22
Venez réaliser un porte-monnaie berlingot en tissu de récupération issu du magasin Emmaüs de Mayenne.
Vous êtes invité(e) à venir avec votre machine à coudre, si nécessaire il y en aura sur place.
A partir de 9 ans (accompagné d’un adulte) .
Le Grand Nord, 396 rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
Come and make a berlingot purse from recycled fabric from the Emmaüs store in Mayenne.
German :
Basteln Sie ein Berlingot-Portemonnaie aus Altstoffen aus dem Emmaus-Laden in Mayenne.
Italiano :
Venite a realizzare una borsa berlingot con il tessuto riciclato del negozio Emmaüs di Mayenne.
Espanol :
Ven a hacer un monedero berlingot con tela reciclada de la tienda Emmaüs de Mayenne.
L’événement ATELIER COUTURE PORTE MONNAIE BERLINGOT Mayenne a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Mayenne Co