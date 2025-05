Atelier couture porte monnaie – la Récréa’thiv Thiviers, 11 juin 2025 14:30, Thiviers.

Dordogne

Atelier couture porte monnaie la Récréa’thiv avenue de la gare Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-11 14:30:00

fin : 2025-06-11 17:00:00

Date(s) :

2025-06-11

Venez créer un superbe porte monnaie, coloré ou bien à motifs à vous de

choisir! Tout ça en tissu de récup

Du matériel et des tissus seront mis à votre disposition mais vous avez tout

de même la possibilité d’apporter vos propres tissus.

Emilie sera là pour vous guider

Venez créer un superbe porte monnaie, coloré ou bien à motifs à vous de

choisir! Tout ça en tissu de récup

Du matériel et des tissus seront mis à votre disposition mais vous avez tout

de même la possibilité d’apporter vos propres tissus.

Emilie sera là pour vous guider

Tout le monde est bienvenu, accessible aux débutants. .

la Récréa’thiv avenue de la gare

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 05 63 16 larecreathiv@gmail.com

English : Atelier couture porte monnaie

Come and create a beautiful coin purse, colorful or patterned the choice is yours!

your choice! All made from recycled fabric

Materials and fabrics will be provided, but you can bring your own

bring your own fabrics.

Emilie will be there to guide you

German : Atelier couture porte monnaie

Erstellen Sie eine tolle Geldbörse, bunt oder mit Motiven, ganz wie Sie wollen!

sie haben die Wahl! Alles aus Altstoffen

Material und Stoffe werden Ihnen zur Verfügung gestellt, aber Sie können auch selbst Hand anlegen

sie können aber auch Ihre eigenen Stoffe mitbringen.

Emilie wird Ihnen dabei helfen

Italiano :

Venite a creare un bellissimo portamonete, colorato o a fantasia: a voi la scelta!

la vostra scelta! Tutti realizzati con tessuto riciclato

I materiali e i tessuti saranno forniti, ma potete portare i vostri

portate i vostri tessuti.

Emilie sarà a disposizione per guidarvi

Espanol : Atelier couture porte monnaie

Ven y crea un precioso monedero, de colores o con dibujos, ¡tú eliges!

¡tú eliges! Todo hecho con tela reciclada

Se proporcionarán materiales y telas, pero puedes traer los tuyos

trae tus propias telas.

Emilie estará allí para guiarte

L’événement Atelier couture porte monnaie Thiviers a été mis à jour le 2025-05-21 par Isle-Auvézère