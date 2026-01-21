Atelier Couture pour adultes rue Pêcherie Valence
Atelier Couture pour adultes rue Pêcherie Valence lundi 9 février 2026.
Atelier Couture pour adultes
rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 13:45:00
fin : 2026-02-09 16:30:00
Date(s) :
2026-02-09
Venez profiter d’un moment couture !
.
rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a sewing moment!
L’événement Atelier Couture pour adultes Valence a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme