Atelier Couture pour enfant avec Sandrine Manufactory Le Havre

Atelier Couture pour enfant avec Sandrine

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 14:00:00

fin : 2025-07-09 15:00:00

Date(s) :

2025-07-09

Une initiation ludique à l’univers du fil et de l’aiguille ! Cet atelier permet aux enfants de découvrir les bases de la couture à travers la réalisation d’un petit projet créatif. Encadrés par Sandrine, les participant·es apprennent à manipuler le tissu, à coudre, et à développer leur motricité fine tout en laissant libre cours à leur imagination. Un moment de concentration, de créativité et de fierté à partager ensemble

Durée 1h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Manufactory 115 Rue Richelieu Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 69 97 manufactory@orange.fr

English : Atelier Couture pour enfant avec Sandrine

A fun introduction to the world of needle and thread! This workshop introduces children to the basics of sewing through the creation of a small creative project. Supervised by Sandrine, participants learn to manipulate fabric, sew and develop their fine motor skills, while letting their imagination run wild. A moment of concentration, creativity and pride to share together

Duration: 1 hour

Reservations essential, number of places limited

German :

Eine spielerische Einführung in die Welt von Nadel und Faden! In diesem Workshop lernen die Kinder die Grundlagen des Nähens kennen, indem sie ein kleines kreatives Projekt umsetzen. Unter Anleitung von Sandrine lernen die Kinder, mit Stoff umzugehen, zu nähen, ihre Feinmotorik zu entwickeln und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Ein Moment der Konzentration, der Kreativität und des Stolzes, den man gemeinsam teilen kann

Dauer: 1 Std

Reservierung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen

Italiano :

Una divertente introduzione al mondo di ago e filo! Questo laboratorio introduce i bambini alle basi del cucito attraverso la realizzazione di un piccolo progetto creativo. Sotto la supervisione di Sandrine, i partecipanti imparano a maneggiare la stoffa, a cucire e a sviluppare la motricità fine dando sfogo alla loro immaginazione. Un momento di concentrazione, creatività e orgoglio da condividere insieme

Durata: 1 ora

Prenotazione obbligatoria, numero di posti limitato

Espanol :

¡Una divertida introducción al mundo de la aguja y el hilo! Este taller introduce a los niños en los fundamentos de la costura a través de la creación de un pequeño proyecto creativo. Supervisados por Sandrine, los participantes aprenderán a manipular telas, coser y desarrollar su motricidad fina, al tiempo que dan rienda suelta a su imaginación. Un momento de concentración, creatividad y orgullo para compartir juntos

Duración: 1 hora

Imprescindible reservar, número de plazas limitado

L’événement Atelier Couture pour enfant avec Sandrine Le Havre a été mis à jour le 2025-06-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie