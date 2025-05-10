Atelier couture pour enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin
Atelier couture pour enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin jeudi 9 avril 2026.
Atelier couture pour enfant
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 09:30:00
fin : 2026-04-09 11:30:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-16 2026-04-17
Fabriquer une petite pochette en couture !
Durée de l’atelier 2h
Public enfant à partir de 9 ans
Nous apprendrons à utiliser la machine à coudre pour fabriquer une petite pochette en tissu. Pour les enfants qui sont venus tissé ici à l’atelier cela sera l’occasion de transformer leur tissage unique en petite pochette, unique elle-aussi ! Des tissus en coton colorés ou imprimés seront aussi disponibles pour la pochette ou sa doublure !
Au programme
– Apprendre à utiliser la machine à coudre
– Tracer le patron sur le tissu
– Couper les tissus et la doublure
– Assembler les différentes pièces en couture .
Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr
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English : Atelier couture pour enfant
L’événement Atelier couture pour enfant Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-03-27 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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