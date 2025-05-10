Atelier couture pour enfant Atelier ADN Laine Pressy-sous-Dondin

Atelier couture pour enfant

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 09:30:00

fin : 2026-04-09 11:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-17

Fabriquer une petite pochette en couture !

Durée de l’atelier 2h

Public enfant à partir de 9 ans

Nous apprendrons à utiliser la machine à coudre pour fabriquer une petite pochette en tissu. Pour les enfants qui sont venus tissé ici à l’atelier cela sera l’occasion de transformer leur tissage unique en petite pochette, unique elle-aussi ! Des tissus en coton colorés ou imprimés seront aussi disponibles pour la pochette ou sa doublure !

Au programme

– Apprendre à utiliser la machine à coudre

– Tracer le patron sur le tissu

– Couper les tissus et la doublure

– Assembler les différentes pièces en couture .

Atelier ADN Laine 3189 route de Saint Bonnet Pressy-sous-Dondin 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 67 38 03 johanna@adnlaine.fr

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English : Atelier couture pour enfant

L’événement Atelier couture pour enfant Pressy-sous-Dondin a été mis à jour le 2026-03-27 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II