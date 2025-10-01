Atelier couture pour enfants L’épicentre, tiers-lieu culturel Longchamps
Atelier couture pour enfants
L’épicentre, tiers-lieu culturel 93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Début : 2025-10-01 14:00:00
fin : 2025-10-01 16:00:00
Parents, grands-parents, venez créer en famille. Jeux de société et livres à disposition.
À partir de 7 ans. .
L’épicentre, tiers-lieu culturel 93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 bib.longchamps@gmail.com
