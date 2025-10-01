Atelier couture pour enfants L’épicentre, tiers-lieu culturel Longchamps

Atelier couture pour enfants L’épicentre, tiers-lieu culturel Longchamps mercredi 1 octobre 2025.

Atelier couture pour enfants

L’épicentre, tiers-lieu culturel 93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 14:00:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

Date(s) :

2025-10-01

Parents, grands-parents, venez créer en famille. Jeux de société et livres à disposition.

À partir de 7 ans. .

L’épicentre, tiers-lieu culturel 93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 bib.longchamps@gmail.com

English : Atelier couture pour enfants

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier couture pour enfants Longchamps a été mis à jour le 2025-09-26 par Vexin Normand Tourisme