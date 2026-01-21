Atelier couture pour les familles avec enfants à partir de 7 ans rue Pêcherie Valence

Atelier couture pour les familles avec enfants à partir de 7 ans

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 14:00:00

fin : 2026-02-16 16:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Venez confectionner votre coussin personnalisé.

.

rue Pêcherie MPT Centre Ville Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 11 mptcentreville@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and make your own personalized cushion.

L’événement Atelier couture pour les familles avec enfants à partir de 7 ans Valence a été mis à jour le 2026-01-21 par Valence Romans Tourisme