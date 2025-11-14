Atelier couture pour les initiés Sainte-Pazanne

Atelier couture pour les initiés

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-11-14 19:00:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers coutures…

Venez vous perfectionner ou améliorer votre technique et découvrir des idées pour réaliser de nouvelles créations.

proposé avec l’aide de Soizic et Déborah, des Bobinesdeuxfilles.

cet atelier a pour objectif le transmission du savoir.

atelier spécial proposé par niveau

réservation obligatoire par mail

places limitées

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne offers sewing workshops…

German :

Das Bürgerhaus von Sainte-Pazanne bietet Ihnen Nähworkshops an…

Italiano :

La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne offre laboratori di cucito…

Espanol :

La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne ofrece talleres de costura…

