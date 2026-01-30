Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac

Atelier couture pour les séniors

Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne

Début : 2026-02-11

Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.

Sur inscription au 07 89 52 58 46

English : Atelier couture pour les séniors

Take part in a group sewing workshop for seniors at the Résidence Autonomie in Ribérac.

Call 07 89 52 58 46 to register

L’événement Atelier couture pour les séniors Ribérac a été mis à jour le 2026-01-27 par Val de Dronne