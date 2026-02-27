Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac
Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac mercredi 11 mars 2026.
Atelier couture pour les séniors
Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Sur inscription au 07 89 52 58 46
Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Sur inscription au 07 89 52 58 46 .
Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture pour les séniors
Take part in a group sewing workshop for seniors at the Résidence Autonomie in Ribérac.
Call 07 89 52 58 46 to register
L’événement Atelier couture pour les séniors Ribérac a été mis à jour le 2026-02-23 par Val de Dronne