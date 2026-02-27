Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac

Atelier couture pour les séniors Résidence Autonomie Ribérac mercredi 11 mars 2026.

Début : 2026-03-11
2026-03-11

Participez à un atelier couture en groupe pour les séniors à la Résidence Autonomie de Ribérac.
Sur inscription au 07 89 52 58 46
Résidence Autonomie 7 Boulevard François Mitterrand Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 52 58 46 

English : Atelier couture pour les séniors

Take part in a group sewing workshop for seniors at the Résidence Autonomie in Ribérac.
Call 07 89 52 58 46 to register

