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Atelier couture La Remise à Patache Préfailles

Atelier couture La Remise à Patache Préfailles mardi 21 avril 2026.

Lieu : La Remise à Patache

Adresse : 11 Grande Rue

Ville : 44770 Préfailles

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Préfailles

Atelier couture

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Envie de jouer à la couturière ? Viens t’amuser à un atelier ludique et créatif
Dans le centre-bourg de Préfailles, la Vague Éco-Créative propose un atelier de couture pour réaliser vos premiers ouvrages en réutilisant des chutes et des supports existants pour faire du zéro déchet.

Cindy, spécialiste et passionnée de couture, vous apporte ses meilleurs conseils et vous partage sa passion pour le fils lors cet atelier créatif dans une ambiance détendue et chaleureuse en petit comité.

 Pourquoi venir ? 

Faire ses premiers pas dans la couture
Réaliser des créations uniques
Créer en s’amusant
Redonner vie à des tissus et supports déjà existants
Échanger et partager

 Bon à savoir

Prévoir sa machine à coudre si possible
Amener du petit matériel de couture (tissus et fermetures)
Places limitées donc réservez vite (réservation obligatoire)

Grâce à cet atelier, devenez un/une expert.e de la couture !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles.   .

La Remise à Patache 11 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire   vague.eco.creative@gmail.com

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English :

Want to play dressmaker? Come and enjoy a fun and creative workshop

L’événement Atelier couture Préfailles a été mis à jour le 2026-04-17 par I_OT Pornic

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