Atelier couture récup à la Cense des Possibles Cense des Possibles Darcey

Atelier couture récup à la Cense des Possibles

Cense des Possibles 1 Rue Matruchot Darcey Côte-d'Or

2026-03-07 14:00:00

2026-03-07 17:30:00

2026-03-07

Réparer plutôt que jeter ou racheter, venez avec vos envies, votre habit à réparer ou à transformer, du tissu si vous voulez, nous en avons aussi.

Pour ceux qui veulent juste apprendre quelques bases, vous êtes bienvenus.

En toute convivialité, en groupe, c’est plus fun.

Violaine et Olivier sont récemment arrivés en Bourgogne et souhaitent y vivre en pleine conscience des enjeux environnementaux. Pour cela ils ont créé Cense des Possibles dans une ancienne ferme au cœur du village de Darcey. C’est maintenant un lieu charmant et gourmand dans lequel ils vous proposent de participer à des activités éco responsables dans le cadre d’ateliers participatifs. Une excellente manière de se former, de développer des apprentissages et d’avancer ensemble sur le chemin d’une consommation plus frugale, plus locale et respectueuse de notre environnement naturel et humain.

Animés par les liens qui se tissent avec leurs hôtes, leurs voisins, ils sont toujours ravis de vous accueillir et de partager leurs apprentissages et leur convivialité.

Leur objectif inspirer votre quotidien et vos envies de vivre mieux en créant du lien.

Le mot “Cense” vous intrigue ? Il signifie “Ferme” dans le Nord, région d’où ils viennent.

Vous souhaitez apprendre et développer vos talents culinaires pour le plus grand plaisir de vos papilles et celles de vos proches.

Violaine, cheffe en cuisine vous régale de ses recettes saines et gourmandes. Elle anime également divers ateliers autour de la cuisine, des démarches zéro-déchets et du bien-être.

La Table de la Cense est ouverte tous les mercredis et certains week end sur réservation obligatoire. Vous pouvez également prendre contact pour réserver un repas ou un cours de cuisine privatisé. .

+33 7 86 12 14 41 contact@censedespossibles.com

